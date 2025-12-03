سازمان ملل: ۱۶ میلیون آواره سوری نیازمند کمک فوری انسانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، با وجود بازگشت بیش از یک میلیون پناهجو از کشورهای همسایه و حدود دو میلیون آواره داخلی به مناطق اصلی خود، شرایط انسانی در سوریه همچنان بحرانی است.
طبق گزارش سازمان ملل، بیش از ۷۰ درصد آوارگان سوری در فقر شدید زندگی میکنند و دسترسی محدودی به خدمات اولیه، آموزش و فرصتهای شغلی دارند.
این گزارش تأکید میکند که زیرساختهای حیاتی از جمله خانهها، مدارس، شبکههای آب و مراکز درمانی یا تخریب شده یا تحت فشار شدید قرار دارند و بسیاری از بازگشتکنندگان به مناطق فاقد خدمات اساسی یا خانههای غیرقابل سکونت رسیدهاند. خطرات امنیتی همچون وجود مینهای زمینی و بیثباتی در مناطق مختلف نیز همچنان ادامه دارد.
سازمان ملل هشدار داده است که میلیونها آواره منابع معیشتی خود را از دست دادهاند و قادر به تأمین نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی، برق، غذا، دارو و اجاره خانه نیستند و این وضعیت اقتصادی آنان را در معرض خطراتی چون کار کودکان، خشونت جنسیتی، ازدواج زودهنگام و انواع دیگر سوءاستفاده قرار داده است.
گزارش یاد شده همچنین به شرایط دشوار پناهندگان سوری در کشورهای همسایه اشاره دارد؛ بهگونهای که بیش از ۹۰ درصد آنان در لبنان و ترکیه قادر به تأمین هزینههای زندگی نیستند و در اردن نیز ۹۳ درصد خانوادههای سوری برای نیازهای اولیه بدهکارند.
به گزارش سازمان ملل، کودکان بیشترین بار این بحران را بر دوش دارند؛ نیمی از پناهندگان سوری زیر ۱۸ سال هستند و بسیاری تنها تجربه جنگ و آوارگی را میشناسند. دسترسی آنان به آموزش نامنظم است و خطر کار کودکان و ازدواج زودهنگام رو به افزایش است.
