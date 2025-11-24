  1. سلامت
مطالبه‌گری پرستاران نباید با زیاده‌خواهی اشتباه شود

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: شیوه مطالبه‌گری پرستاران نباید به گونه‌ای باشد که با زیاده‌خواهی، اشتباه گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه پرستاری را گسست میان آموزش و بالین دانست و افزود: در پزشکی، آموزش بالینی و خدمت یکپارچه است، اما در پرستاری، مامایی و برخی رشته‌های دیگر این پیوند ضعیف است.

وی گفت: کمبود اعضای هیئت علمی نیز این فاصله را بیشتر می‌کند. دانشگاه باید بستری فراهم کند تا اعضای هیئت علمی نقش عملی و مؤثر در بالین داشته باشند.

عبادی با اشاره به ظرفیت تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزود: در این قانون، دو درصد اعتبار برای آموزش و توانمندسازی پیش‌بینی شده است. با دستورالعمل جدید، امکان انتقال بخشی از این اعتبار به دانشکده‌ها وجود دارد، به شرط آنکه در ارائه خدمات آموزشی و بالینی به بیمارستان‌ها مشارکت داشته باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری و دانشگاه می‌توانند بازوی یکدیگر باشند، گفت: مطالبه گری صنفی ضروری است، اما باید با ادبیات مبتنی بر احترام، رفاقت و هدف مشترک صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که موجب فاصله یا تعارض نشود.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق همکاری صنف و دولت در تأمین اعتبارات تعرفه‌گذاری، افزود: این تعاملات باید با محوریت منافع مردم و ارتقای کیفیت مراقبت ادامه پیدا کند.

عبادی با ابراز نگرانی از برداشت‌های نادرست اخیر در جامعه گفت: در برخی موارد، شیوه مطالبه‌گری به گونه‌ای بوده که مردم تصور کنند گروه‌های سلامت زیاده‌خواهی می‌کنند یا تنها به منافع خود می‌اندیشند. این نگاه خطرناک است و اصلاح آن نیازمند بازگشت به مطالبه‌گری مبتنی بر نیازهای مردم است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: اگر هدف مشترک ما ارتقای کیفیت مراقبت باشد، هم دانشگاه و هم نهاد صنفی می‌توانند در کنار یکدیگر مسیر توسعه خدمات پرستاری را هموار کنند. اولویت اصلی باید سلامت مردم و حمایت از ارائه دهندگان خدمت باشد.

