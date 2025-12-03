  1. بین الملل
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۸

کسری بودجه عربستان به ۴۴ میلیارد دلار رسید

کسری بودجه عربستان به ۴۴ میلیارد دلار رسید

عربستان سعودی بودجه سال جدید میلادی خود را با یک کسری چندین میلیارد دلاری تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بودجه سال ۲۰۲۶ عربستان سعودی روز سه شنبه با یک کسری ۱۶۵ میلیارد ریالی (۴۴ میلیارد دلاری) به تصویب رسید.

در بودجه سال جدید عربستان به موضوعاتی مانند صنعت، خدمات لجستیکی و افزایش درآمدهای غیرنفتی توجه شده است.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد که انتظار می‌رود بدهی‌های کلی این کشور تا پایان امسال به حدود ۱.۵ تریلیون ریال (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) یا حدود ۳۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱.۲ تریلیون ریال (حدود ۳۲۰ میلیارد دلار) بود.

