  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

بازارگرمی مجازی دونالد ترامپ برای محمد بن سلمان

رئیس جمهور آمریکا با انتشار عکسی از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نوشت که پادشاه آینده عربستان سعودی کارهای شگفت‌انگیزی برای این پادشاهی انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پستی در فضای مجازی از تلاش‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در خدمت به پادشاهی عربستان قدردانی و از وی تمجید کرد.

ترامپ در این پست با اشاره به دیدار اخیر خود با محمد بن سلمان توضیح داد که دیدارش با محمد بن سلمان پادشاه آینده بسیار محترم عربستان سعودی، بسیار عالی بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که محمد بن سلمان دستاوردهای بزرگی برای کشورش به ارمغان می‌آورد.

ترامپ پست خود را با تصاویری از سفر ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۵ همراه کرد که در آن ولیعهد، ترامپ و ملانیا ترامپ، همسر ترامپ در عکس دیده می‌شوند.

ستایش بی سابقه رئیس جمهور آمریکا از ولیعهد عربستان سعودی که احتمالاً با قراردادهای نجومی بین دو کشور همراه است، پس از آن انجام شد که محمد بن سلمان چندین سال به علت ترس ناشی از احتمال بازداشت در پی اعدام فجیع جمال خاشقچی شهروند سعودی آمریکایی در ترکیه از سفر به آمریکا امتناع می‌کرد.

    • NP IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      مخ زنی بن سلمان شروع شد 😂 اما بنده‌ی خدا با همون بن فرحان برخی مقامات عربستان برای فلسطینی ها دارند میانجگری تلاش می کنند اتفاقا خوبه بزار خود کشورهایی عربی هم احساس خطر کنند هم تلاش دوندگی
    • NP IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اما عربستان بیشتر به دنبال توسعه تجارت دو طرفه هست با کشورهای دنیا سعی داره از خیلی کشورهای توسعه یافته عقب نمونه

