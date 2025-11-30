بازارگرمی مجازی دونالد ترامپ برای محمد بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پستی در فضای مجازی از تلاش‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در خدمت به پادشاهی عربستان قدردانی و از وی تمجید کرد.

ترامپ در این پست با اشاره به دیدار اخیر خود با محمد بن سلمان توضیح داد که دیدارش با محمد بن سلمان پادشاه آینده بسیار محترم عربستان سعودی، بسیار عالی بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود که محمد بن سلمان دستاوردهای بزرگی برای کشورش به ارمغان می‌آورد.

ترامپ پست خود را با تصاویری از سفر ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۵ همراه کرد که در آن ولیعهد، ترامپ و ملانیا ترامپ، همسر ترامپ در عکس دیده می‌شوند.

ستایش بی سابقه رئیس جمهور آمریکا از ولیعهد عربستان سعودی که احتمالاً با قراردادهای نجومی بین دو کشور همراه است، پس از آن انجام شد که محمد بن سلمان چندین سال به علت ترس ناشی از احتمال بازداشت در پی اعدام فجیع جمال خاشقچی شهروند سعودی آمریکایی در ترکیه از سفر به آمریکا امتناع می‌کرد.