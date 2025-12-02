به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «دیپلماتیک اینسایت» در گزارشی درباره مذاکرات اخیر افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی نوشت: مذاکرات روز یکشنبه بین اسلام آباد و کابل در ریاض بدون پیشرفت قابل توجهی پایان یافت.
این رسانه پاکستانی افزود: این دور از گفتوگوها که به صورت غیررسمی و کوتاه توسط مقامات سعودی ترتیب داده شده بود، با هدف کاهش تنشها، پس از درگیریهای مرزی اکتبر انجام شد.
براساس این گزارش، هیئت طالبان افغانستان به رهبری انس حقانی و رحمتالله نجیب با همتایان پاکستانی خود دیدار کرد، اما برخلاف جلسات قبلی در دوحه و استانبول، این نشست کوتاه بود و یک تبادل نظر مختصرتوصیف شد.
در این دور از گفتوگوها، پاکستان خواستار اقدام افغانستان علیه گروههای مسلح مانند گروه تروریستی «ارتش آزادی بخش بلوچستان» و همچنین گروه تروریستی «تحریک طالبان» شد بود.
رسانی پاکستانی دیپلماتیک اینسایت، افغانستان را مقصر شکست مذاکرات ریاض اعلام کرد و نوشت: هیئت طالبان بر مواضع پیشین خود در قبال خواستههای اسلام آباد تاکید کرد و در نتیجه، گفتوگوها به بنبست رسید.
براساس این گزارش، سعودیها پیشنهاد بازگشایی تجارت دوطرفه را نیز مطرح کردند که اسلامآباد آن را نپذیرفت. با وجود این بنبست، عربستان قصد دارد به میانجیگری ادامه دهد و احتمال برگزاری نشست دیگری در هفتههای آینده وجود دارد.
این خبر نشان میدهد که مسیر میانجیگری ترکیه–قطر فعلاً متوقف شده و تنشها بین کابل و اسلامآباد ادامه دارد.
