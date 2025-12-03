جمالی نژاد:کنترل قیمت ۱۰ کالای اساسی در اصفهان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اصفهان این روزها با نوسان قیمت در کالاهای اساسی مواجه است و تورم برخی اقلام از میانگین کشور بالاتر رفته است. افزایش قیمت در لبنیات، سبزیجات، میوه، گوشت و نان بیش از همه محسوس است.
نزدیک شدن رمضان و نوروز نیاز به تأمین بهموقع کالا و تشدید نظارتها را پررنگتر کرده است. حضور واسطهها، کاهش نظارت میادین و اختلال در زنجیره تأمین از عوامل اصلی نابسامانی بازار است.
مدیریت عرضه، کاهش هزینه توزیع و ارتباط مستقیم با تولیدکننده از مهمترین اقداماتی است که برای مهار روند افزایشی قیمتها ضرورت دارد.
بخشی از نوسانات موجود در بازار ناشی از عوامل کلان اقتصادی است
مهدی جمالینژاد در این ارتباط در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخشی از نوسانات موجود در بازار ناشی از عوامل کلان اقتصادی است که در حوزه تصمیمگیری استان قرار ندارد، اظهار کرد: با وجود این شرایط، مدیریت استان موظف است اثر این فشارها بر مردم را کاهش دهد و از تشدید مشکلات معیشتی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اختلاف تورم ماهانه برخی گروههای کالایی اصفهان با میانگین کشوری افزود: ۱۰ گروه شامل لبنیات و تخممرغ، سبزیجات و حبوبات، میوه و خشکبار، آموزش، گوشت قرمز و سفید، تفریح و فرهنگ، نان و غلات و همچنین برخی محصولات خوراکی طبقهبندینشده در فهرست مورد بررسی قرار گرفتهاند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه برای هر گروه یک کارگروه تخصصی تشکیل شده و این کارگروهها باید تا روز جمعه ضمن شفافسازی دلایل افزایش قیمت، راهکارهای عملیاتی برای مهار تورم و کاهش قیمتها ارائه دهند، تصریح کرد: آرام سازی تورم در دستور کار مدیریت استان است.
آمادگی برای ماه رمضان، شعبان و نوروز
وی با تاکید بر اینکه با توجه به نزدیک شدن ماههای رمضان و شعبان و همچنین عید نوروز، ضرورت دارد برنامه تأمین کالا با زمانبندی دقیق تدوین شود و نظارتها با شدت بیشتری ادامه یابد، اضافه کرد: اجرای مانورهای نظارتی ضروری است و هرگونه عدم همکاری دستگاهها با تعزیرات در این حوزه ترک فعل محسوب میشود.
جمالینژاد با اشاره به نقش کلیدی ادارهکل صمت و جهاد کشاورزی در روند تنظیم بازار گفت که این دو دستگاه باید با همراهی تمامی مجموعهها از اختیارات کافی، نیروی انسانی و امکانات لازم برای اجرای طرحها برخوردار باشند. او همچنین از پیگیری وضعیت تب برفکی در استان خبر داد و اضافه کرد که مدیریت این بیماری در دستورکار قرار گرفته تا از بروز اختلال جدید در بازار گوشت جلوگیری شود.
بازارهای کوثر باید به نقش تنظیمگری برگردند
استاندار اصفهان بر لزوم پایش مستمر زنجیره تأمین کالا در کمیتههای تخصصی تأکید کرد و گفت: برخورد با واسطهها و دلالان، ورود جدی اتاق اصناف و اتحادیهها و نظارت بر توزیع نان، دارو و شیرخشک از اولویتهای نظارتی استان در هفتههای پیش رو است.
وی خواستار ورود قاطع دستگاهها به مدیریت بازار برنج و ایجاد تعامل مؤثر میان تاجران اصفهانی و تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالا شد.
جمالینژاد با انتقاد از کاهش نقش تنظیمگری میادین میوه و ترهبار در اصفهان گفت: بازارهای کوثر باید به سمت قیمتگذاری کنترلشده، اعمال سقف قیمت، فروش مستقیم از میدان تا بازار و تضمین قیمت حرکت کنند تا اعتماد و رغبت شهروندان افزایش یابد.
وی ابراز کرد: مدیریت عرضه، کاهش هزینه، توزیع مناسب، شفافیت، حذف واسطههای غیرضرور، ارتباط مستقیم با دامدار و کشاورز و همچنین اجرای طرحهای مزرعه تا سفره از اقداماتی است که باید در بازارهای کوثر دنبال شود تا روند تورم در مسیر نزولی قرار گیرد.
نظر شما