اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، میرداماد، شمس آباد، ویلاشهر، سهند، مجتمع فجر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۲ احتمالاً مواجه با کمبود فشار یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.