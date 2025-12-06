  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۹

️اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

️اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کاهش بی سابقه حجم آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست صرفه جویی مصرف آب از عموم شهروندان تبریزی این شرکت در ساعات ظهر روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۹/۱۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صائب، ۱۷ شهریور، لاله‌زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6679093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها