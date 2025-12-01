اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز، ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم جاده تهران (حد فاصل میدان بسیج تا سه راهی اهر) کرکج، شهرک مرزداران و همچنین روستاهای آرپادره سی و خواجه می‌رساند در ساعات ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده، تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.