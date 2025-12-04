  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به کمبود بی سابقه آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۳ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کنارگذر پاسداران، یوسف آباد، سیلاب قوشخانه، بهشتی، چهار راه عباسی تا پل توانیر، رضوانشهر، حیدر آباد، ششگلان، پل قاری، شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب می‌باشد

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

