کاهش روزانه ۴.۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل علیدادی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت در حال حاضر قاچاق سوخت همچنان یکی از معضلات جدی و مشکلات مهم کشور است؛ پدیدهای که علاوه بر آسیبرسانی به اقتصاد، پیامدهای متعدد دیگری نیز به همراه دارد.
او با تأکید بر اینکه سوخت یکی از سرمایههای اصلی کشور است، اظهار کرد باید از این سرمایه به بهترین شکل حفاظت شود.
به گفته علیدادی، در سال جاری اقدامات مقابلهای قابل توجهی در حوزه قاچاق سوخت انجام شده است.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: امسال در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر کشفیات فیزیکی و بیش از سه میلیارد لیتر کشفیات اسنادی سوخت ثبت شده است.
او تأکید کرد تمرکز ستاد تنها بر مقابله نیست، بلکه اصلاح فرآیندهای توزیع، تخصیص و مصرف نیز بهعنوان بخش پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.
علیدادی توضیح داد تا زمانی که فرآیندهای توزیع و مصرف سوخت اصلاح نشود، با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، جذابیت قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود. با این حال همکاری و همافزایی مناسب میان دستگاههای مسئول سبب شده روزانه حدود ۴.۵ میلیون لیتر از حجم قاچاق سوخت کاهش یابد.
به گفته او، این کاهش حاصل اجرای برنامههای پیشگیرانه و دیگر اقدامات هماهنگ در کشور است.
علیدادی افزود چون توزیع سوخت توسط دولت انجام میشود، هرگونه بهبود در شیوه تخصیص و توزیع میتواند بهصورت طبیعی ریشههای قاچاق را از بین ببرد.
او تأکید کرد هدف ستاد این است که اساساً پدیده قاچاق شکل نگیرد تا نیاز به مقابله مستقیم کاهش یابد.
علیدادی در پایان گفت با برنامهریزی مناسب و همکاری همه دستگاهها میتوان قاچاق سوخت را بهشدت کاهش داد. وی هشدار داد که قاچاق سوخت تهدیدی جدی برای اقتصاد، منابع و امنیت کشور است و مقابله با آن نیازمند سیاستگذاری دقیق و مستمر است.
