۱۵ طرح نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، ۱۵ طرح نمایندگان به شرح زیر اعلام وصول شد:

۱. غلامحسین زارعی: طرح اصلاح بند «الف» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

۲. حسینعلی حاجی‌دلیگانی: طرح اصلاح جز ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت

۳. حسینعلی حاجی‌دلیگانی: طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۴. محمدرضا صباغیان بافقی: طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۵. جعفر قادری: طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمرانی شهرستانی

۶. میثم ظهوریان: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

۷. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی: طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

۸. مهدی طغیانی: طرح قانون کسب‌وکارهای اجتماعی

۹. منصور علیمردانی: طرح توسعه امداد جاده‌ای هلال‌احمر با اخذ یک درصد از حق‌بیمه شخص ثالث

۱۰. ابوالفضل ابوترابی: طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران

۱۱. اردوان اکبرپور: طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت‌های آب معدنی و صنایع آب‌پایه

۱۲. سیدجلیل میرمحمدی: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصص

۱۳. محسن زنگنه: طرح استفساریه بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۴. صدیف بدری: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها

۱۵. حسین صمصامی: طرح ماده‌واحده الزام به پذیرش بیمه‌های پایه و خدمات درمانی