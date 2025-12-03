  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

۱۵ طرح نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد

۱۵ طرح نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۱۵ طرح نمایندگان به صورت عادی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، ۱۵ طرح نمایندگان به شرح زیر اعلام وصول شد:

۱. غلامحسین زارعی: طرح اصلاح بند «الف» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

۲. حسینعلی حاجی‌دلیگانی: طرح اصلاح جز ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت

۳. حسینعلی حاجی‌دلیگانی: طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۴. محمدرضا صباغیان بافقی: طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۵. جعفر قادری: طرح اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی، توسعه و عمرانی شهرستانی

۶. میثم ظهوریان: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

۷. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی: طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

۸. مهدی طغیانی: طرح قانون کسب‌وکارهای اجتماعی

۹. منصور علیمردانی: طرح توسعه امداد جاده‌ای هلال‌احمر با اخذ یک درصد از حق‌بیمه شخص ثالث

۱۰. ابوالفضل ابوترابی: طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران

۱۱. اردوان اکبرپور: طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت‌های آب معدنی و صنایع آب‌پایه

۱۲. سیدجلیل میرمحمدی: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصص

۱۳. محسن زنگنه: طرح استفساریه بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۴. صدیف بدری: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها

۱۵. حسین صمصامی: طرح ماده‌واحده الزام به پذیرش بیمه‌های پایه و خدمات درمانی

کد خبر 6676351
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها