تیم اقتصادی دولت از انسجام برای مدیریت بازار ارز برخوردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم ظهوریان به آشفتگی در بازار و انفعال دولت اشاره کرد و گفت: دولت باید بازار ارز را مدیریت کند ولی متأسفانه میبینیم هیچ برنامهای در این رابطه در دستور کار خود ندارد، مصوبهای در هئیت وزیران تحت عنوان "واردات استانی" به تصویب رسیده است که تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را زیاد کرده و همین موضوع سهمیه بندی ارزی را بهم زده است، ضمن اینکه هیچ کدام از وزارتخانهها هم مسئولیت این مصوبه را نمیپذیرند؛ بنابراین باید مشخص شود که چه وزارتخانهای پشتیبان این مصوبه بوده است.
وی افزود: قطعاً؛ وجود چنین موضوعاتی نشان میدهد که در دولت آشفتگی وجود دارد؛ اکنون هم بحث ترمیم کابینه مطرح است ولی این سوال وجود دارد چه تضمینی هست پس از تغییر کابینه وضعیت بازار بهتر شود؟ بنابراین اگر بنا به تغییرات در دولت باشد باید افرادی که جایگزین میشوند از توانمندی لازم برخوردار باشند تا بتوانند امورات وزارتخانه را با جدیت تمام و بدون حاشیه پیگیری کنند و وضعیت بازار را از این حالت در هم ریختگی خارج کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای اصلاح سیاستهای ارزی کمبود قوانین وجود ندارد بیان کرد: دولت اگر بخواهد سیاستهای ارزی را اصلاح کند هیچ خلاء قانونی وجود ندارد اما مشکل اساسی که در دولت دیده میشود عدم هماهنگی تیم اقتصادی است، زیرا از انسجام لازم برای اتخاذ تصمیمات در خصوص مسائل ارزی برخوردار نیستند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر اختلافاتی که در خصوص مسائل ارزی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد و در رسانهها مطرح میشود سبب نوسانات ارزی و ناامنی در فضای اقتصادی خواهد شد
