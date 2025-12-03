صباغیان: آموزش قانون اساسی باید در کشور جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس و هم‌زمان با گرامیداشت روز معلولان و روز قانون اساسی، خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف، امروز روز قانون اساسی نامگذاری شده که از روزهای مهم در تاریخ کشور است و انتظار می‌رفت درباره اهمیت این موضوع سخن بگویید.

وی با تأکید بر ضرورت شناساندن قانون اساسی به مردم ادامه داد: متأسفانه صدا و سیما نیز باید به اهمیت این مسئله توجه لازم را داشته باشد، چرا که باید حقوق ملت، حقوق دولت و حقوق نظام که در قانون اساسی آمده است، برای مردم تبیین شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به لزوم آموزش قانون اساسی در مدارس تصریح کرد: این مباحث باید در کلاس‌های درس آموزش داده شود.