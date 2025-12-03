  1. استانها
  2. یزد
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

پیگیری معضلات ثبتی استان یزد با حضور نماینده رئیس قوه قضائیه

پیگیری معضلات ثبتی استان یزد با حضور نماینده رئیس قوه قضائیه

یزد_ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همزمان با رئیس قوه قضاییه وارد یزد شد تا ضمن بررسی چالش‌های ثبتی استان در مراسم رونمایی از اسناد شاخص، تجلیل از بازنشستگان و خانواده شهدا شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، صبح امروز وارد دارالعباده یزد شد.

بابایی در این سفر به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضا برخی موضوعات محوله از جمله رسیدگی به معضلات ثبتی را در دستور کار قرار دارد.

دیدار با همکاران، رونمایی از اسناد شاخص استان، تجلیل از بازنشستگان، تجلیل از تعدادی از فرزندان همکاران خانواده شهدا، اهدای احکام هیأت رئیسه جدید کانون سردفتران و دفتریاران در دوره پنجم و سفر به شهرستان تفت، دیدار با یک خانواده شهید و شرکت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این شهرستان از دیگر برنامه‌های معاون رئیس قوه قضائیه در این سفر یک روزه خواهد بود.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و افروز، معاون اداره کل امور رسانه و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، بابایی را در دویست و سومین سفر استانی همراهی می‌کنند.

کد خبر 6676408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها