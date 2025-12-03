پیگیری معضلات ثبتی استان یزد با حضور نماینده رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، صبح امروز وارد دارالعباده یزد شد.

بابایی در این سفر به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضا برخی موضوعات محوله از جمله رسیدگی به معضلات ثبتی را در دستور کار قرار دارد.

دیدار با همکاران، رونمایی از اسناد شاخص استان، تجلیل از بازنشستگان، تجلیل از تعدادی از فرزندان همکاران خانواده شهدا، اهدای احکام هیأت رئیسه جدید کانون سردفتران و دفتریاران در دوره پنجم و سفر به شهرستان تفت، دیدار با یک خانواده شهید و شرکت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این شهرستان از دیگر برنامه‌های معاون رئیس قوه قضائیه در این سفر یک روزه خواهد بود.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و افروز، معاون اداره کل امور رسانه و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد، بابایی را در دویست و سومین سفر استانی همراهی می‌کنند.