۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

صباغیان: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم نیست

نماینده مردم بافق در مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم نیست و حتی برخلاف شعارهای آقای پزشکیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه، دغدغه مردم در خصوص افزایش درآمد و حقوق را شنید لذا نظر رد خودش نسبت به کلیات بودجه را اعلام کرد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم نیست و حتی برخلاف شعارهای آقای پزشکیان است.

نماینده مردم بافق در مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۶ و ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امور مجلس باید مبتنی بر مقررات باشد لذا ضرورت دارد اجازه داده شود موافقان و مخالفان نیز در صحن علنی نظرات خود را نسبت به لایحه بودجه بیان کنند.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد صرفاً با استناد به نامه رئیس جمهور موضوع رسیدگی شود، مجلس تضعیف خواهد شد.

کد خبر 6707126
اكرم سادات حسيني شبستري

