نقشه آمریکا علیه عراق با استفاده از اردوگاه داعشی‌ها

یک کارشناس امور امنیتی از نقشه آمریکا برای هدف قرار دادن ثبات عراق از طریق اردوگاه داعشی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که آمریکا از مسأله اردوگاه الهول در سوریه برای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود داخل عراق سوء استفاده می‌کند.

وی افزود: آمریکا به دنبال تهدید کردن امنیت و ثبات عراق از طریق اردوگاه الهول است، این اردوگاه دربرگیرنده هزاران داعشی بوده و شاهد هماهنگی‌هایی میان واشنگتن و عناصر وابسته به جولانی در داخل اردوگاه هستیم.

السمرمد گفت: عناصر تروریست در حال آموزش دادن استفاده از سلاح و اجرای عملیات‌های خرابکارانه در داخل این اردوگاه از جمله کار گذاشتن بمب‌ها و هدف قرار دادن منازل با نظارت سرکردگان داعش هستند.

وی بیان کرد: این اردوگاه تبدیل به منطقه‌ای تحت کنترل عناصر داعشی شده و در آن معاملاتی بر سر امنیت عراق در حال شکل گرفتن است.

