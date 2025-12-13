به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که آمریکا از مسأله اردوگاه الهول در سوریه برای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود داخل عراق سوء استفاده می‌کند.

وی افزود: آمریکا به دنبال تهدید کردن امنیت و ثبات عراق از طریق اردوگاه الهول است، این اردوگاه دربرگیرنده هزاران داعشی بوده و شاهد هماهنگی‌هایی میان واشنگتن و عناصر وابسته به جولانی در داخل اردوگاه هستیم.

السمرمد گفت: عناصر تروریست در حال آموزش دادن استفاده از سلاح و اجرای عملیات‌های خرابکارانه در داخل این اردوگاه از جمله کار گذاشتن بمب‌ها و هدف قرار دادن منازل با نظارت سرکردگان داعش هستند.

وی بیان کرد: این اردوگاه تبدیل به منطقه‌ای تحت کنترل عناصر داعشی شده و در آن معاملاتی بر سر امنیت عراق در حال شکل گرفتن است.