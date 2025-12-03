حمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تعلیق پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «فلایتیو» و بررسی وضعیت بلیت‌های فروخته‌شده این شرکت، گفت: ما علاوه بر دغدغه درباره احتمال بروز تخلفات، نگرانی جدی نسبت به تداوم حیات اقتصادی این مجموعه‌ها نیز داریم.

وی افزود: به‌هرحال یک استارتاپ مرتبط با صنعت هوانوردی وقتی به چنین وضعیتی دچار می‌شود، باید بتواند از بحران عبور کند و این موضوع برای ما از دو جهت ایجاد نارضایتی و نگرانی می‌کند؛ هم از سمت مردم و هم از جهت مدیریت بازار حمل‌ونقل هوایی.

صانعی بیان کرد: تعلیق یک شرکت به معنای تعطیلی آن نیست. تعلیق یکی از ابزارهای نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری است که با استفاده از آن اطمینان پیدا می‌کنیم تعهدات جدید برای شرکت ایجاد نشود و این مجموعه درگیر فروش و ایجاد مسئولیت تازه نگردد. در مقابل، شرکت باید با منابع موجود خود نسبت به جبران تعهدات گذشته اقدام کند.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: ما به‌صورت مستمر با مسئولان مجموعه در تماس هستیم. دفتر تخصصی سازمان و حتی شخصاً نیز به موضوع ورود کرده‌ام تا اطمینان حاصل شود حقوق مردم پرداخت می‌شود و مسافران بدون دغدغه به حق خود می‌رسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اولین فرصت، زمانی که مطمئن شویم مشکلات پیشین تکرار نمی‌شود و تضمین‌های لازم نیز اخذ شود، امکان بازگشت فعالیت این استارتاپ فراهم خواهد شد. شرکت باید تعهدات خود را کاهش دهد و با اصلاح ساختار و رعایت الزامات، فعالیت خود را احیا کند تا بدون مشکل و بدون ایجاد این حجم از دغدغه به حوزه کسب‌وکار خود بازگردد.

سایت فلایتیو به مدت یک ماه تعلیق شد

به گزارش مهر، پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «دور پرواز (فلایتیو)» به‌دلیل احراز تخلفات و شکایات متعدد در سامانه حقوق مسافر، برای مدت یک ماه تعلیق شد. سازمان هواپیمایی تاکید کرده است که فعالیت فلایتیو پس از پایان دوره تعلیق تنها در صورت احراز شرایط لازم و رعایت کامل مفاد آئین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.