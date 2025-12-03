  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

حریق لاستیک‌های فرسوده در حاشیه سمنان؛ شناسایی عاملان در دستور کار است

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از اطفای حریق لاستیک های فرسوده حاشیه شهر سمنان با همراهی آتش نشانی خبر داد و گفت: شناسایی عاملان این اقدام غیر قانونی در دستور کار است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی گزارش مبنی بر وجود دود سیاه و سمی در بلوار امیر کبیر سمنان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: کارشناسان پلیس اداره کل به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه انتشار این دو موجب ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی شدید هوا در منطقه شده بود، افراد: با تجهیزات اولیه کارشناسان حاضر صحنه موفق به اطفا حریق شدند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در منطقه حادثه واحد مسکونی نیز وجود داشت، بیان کرد: این حریق باعث آزار این واحدها شده بود.

یوسف پور با بیان اینکه فرد یا افرادی ناشناس اقدام به این کار خطرناک زده بودند، تصریح کرد: با همراهی نیروی انتظامی تلاش برای شناسایی عاملان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در شرایط آلودگی هوا سمنان وجود چنین اقداماتی به وضعیت موجود دامن می‌زند، افزود: با این اقدامات غیر قانونی برخورد می‌شود.

کد خبر 6676407

    • رضا IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      در اهواز هم اینکار می کنند کسی هم جلوی اینها را نمی گیره هم لاستیک وهم زباله را می سوزانند

