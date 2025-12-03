به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سنجش کیفیت آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوا در غرب استان سمنان همچنان در وضعیت قرمز (ناسالم) قرار دارد همزمان با صبح چهارشنبه وضعیت آلودگی هوا سمنان و ایوانکی در وضعیت قرمز و گرمسار در وضعیت نارنجی یا همان هشدار قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های شاهرود و دامغان در وضعیت زرد یا همان قابل قبول است اما امروز در استان سمنان مدارس و دانشگاه‌ها به واسطه آلودگی هوا و همچنین شیوع ویروس آنفولانزا تعطیل است.

شاخص آلودگی هوا میزان ذرات سمی در هوای ایوانکی را ۱۵۷ و سمنان را ۱۵۳ اعلام کرده است در صورتی که هوای پاک و سالم می‌بایست زیر ۵۰ و حتی ۳۰ باشد! و این فاصله معنی دار تا وضعیت سلامتی هوا، نشان از کاهش شدید کیفیت هوای استان سمنان دارد.

در این وضعیت به خصوص در شهرستان‌های سمنان و گرمسار و شهر ایوانکی، از سالمندان و بانوان باردار و همچنین کسانی که دارای بیماری‌های مزمن یا تنفسی و قلبی و عروقی هستند درخواست می‌شود که حتی الامکان از منزل خارج نشوند و یا از ماسک استفاده کنند همچنین این توصیه برای کودکان زیر پنج سال نیز صادر صادق است.

دلیل اصلی این آلودگی‌ها که به خصوص در پاییز و اوایل زمستان تشدید می‌شود، آلایندگی صنایع، سوزاندن مازوت و سوخت‌های فسیلی، تولید آلودگی‌های صنعتی و کوره‌های کارخانه‌ها و همچنین پدیده وارونگی هوا است برخی هم عقیده دارند که استان سمنان اینقدر هم دچار کاهش کیفیت هوا نیست و بخشی از این آلودگی‌ها از تهران به این استان سرایت می‌کند.