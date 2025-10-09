سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حریق در ارتفاعات کلورد منطقه حفاظت شده پرور به محیط زیست مخابره شد، ابراز داشت: تیم واکنش سریع یگان حفاظت بلافاصله تشکیل و به محل اعزام شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم با مدیریت بحران استانداری سمنان به انجام رسید، افزود: تا رسیدن نیروهای جوامع محلی از مسیر صافی دره خود را به محل حادثه رساند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه عملیات اطفا به سرعت آغاز شد، ابراز داشت: محیط بان ها، نیروهای منابع طبیعی و جوامع محلی برای اطفای حریق مشارکت داشتند.

یوسف پور ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای حاضر در محل حادثه، در ادامه تصریح کرد: در نهایت حریق ساعت ۱۶ همان روز به طور کامل مهار شد.

وی افزود: آموزش بر پیشگیری از وقوع آتش سوزی مراتع و جنگل ها نقش مهم دارند در این حریق نیز ارائه آموزش های لازم توانست خسارات زیست محیطی را کاهش دهد.