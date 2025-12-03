افزایش ۱۸ هزار تنی مصرف کود در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محمدی با اشاره به چالشها و دیدگاههای متفاوت درباره میزان مصرف کود شیمیایی در کشور اظهار کرد: سالهاست درباره اینکه چه میزان کود باید در بخش کشاورزی مصرف شود بحث وجود دارد. برخی معتقدند مصرف کود شیمیایی در کشور بسیار کم است و به همین دلیل، هیچ ماده مضری در محصولات باقی نمیماند و این یعنی محصولات ما از سالمترینها در جهان هستند. این یک امتیاز بزرگ برای کشاورزی ایران است.
وی ادامه داد: گروه دیگری از کارشناسان نیز بر این باورند که کاهش مصرف کود هنر نیست؛ زیرا بهطور مستقیم به کاهش تولید منجر میشود. برای تأمین امنیت غذایی مردم باید تولید افزایش یابد. بر اساس پیشبینیهای جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جهان باید ۷۰ درصد غذای بیشتری تولید کند؛ در حالی که تغییرات اقلیمی محدودیتهای جدی ایجاد کرده است. بخشی از این فاصله را میتوان با مصرف هدفمند و صحیح کود شیمیایی جبران کرد.
مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان با استناد به نظر کارشناسان افزود: به ازای مصرف هر واحد کود شیمیایی، حدود ۹ واحد محصول بیشتر تولید میشود. این یک نسبت مهم و تعیینکننده در شرایط کمبود منابع و کاهش بارشهاست.
محمدی با اشاره به گزارشهای سازمان هواشناسی درباره کاهش سالانه بارندگی و افزایش دما در کشور گفت: در کشور ما هر دهه ۹ میلیمتر بارندگی کاهش و ۰.۳ درجه دما افزایش مییابد و این یعنی کاهش تولیدات کشاورزی. با این وجود هنوز برنامه جامع و کارآمدی برای مقابله با این تغییرات تدوین نشده است.
وی با اشاره به نیاز کشور به افزایش مصرف منطقی کود افزود: هماکنون حدود ۳ میلیون تن کود شیمیایی، عمدتاً ازت، در بخش کشاورزی مصرف میشود که امکان افزایش آن تا ۴.۵ میلیون تن نیز وجود دارد. کشاورزی کشور همچنان کمتر از نیاز واقعی کود مصرف میکند.
محمدی تأکید کرد: اگر کود شیمیایی در زمان درست و بر اساس توصیه کارشناسان استفاده شود، نهتنها اثر منفی روی سلامت محصول ندارد، بلکه نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی دارد.
وی کاهش عملکرد محصولات در سالهای آینده را هشداری مهم دانست و گفت: در کوتاهمدت عملکرد محصولات کشاورزی ۲۵ درصد کاهش مییابد و تا سال ۲۰۸۰ این کاهش به ۵۰ درصد خواهد رسید. این روند چالش بزرگی برای تولید است و بخشی از آن را میتوان با مصرف مدیریتشده کودهای شیمیایی جبران کرد.
محمدی با اشاره به رشد تأمین نهادههای شیمیایی در گلستان بیان کرد: امسال میزان تأمین کود از سوی کشاورزان استان از ۷۵ هزار تن در سال گذشته به ۹۳ هزار تن رسیده است. همچنین مصرف کود از ۶۷ هزار تن سال گذشته، امسال به بیش از ۸۵ هزار تن افزایش یافته که نشان میدهد کشاورزان با آگاهی بیشتری از کود استفاده میکنند.
مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، آموزش بهرهبرداران را یکی از اساسیترین حلقههای تأثیرگذار در افزایش بهرهوری دانست و گفت: توزیع کود کافی نیست؛ استفاده صحیح از آن اهمیت اصلی را دارد. کارشناسان ما در کنار کشاورزان حاضر میشوند، همایشهای آموزشی و ترویجی برگزار میکنند و برای هر محصول بهترین شیوه مصرف کود را توصیه میکنند. نتیجه این خدمات، صرفهجویی در مصرف، کاهش هزینهها و افزایش تولید است.
