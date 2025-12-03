صدور هشدار نارنجی هواشناسی در گیلان؛ بارش های شدید در راه است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار از امروز به منطقه است.

وی با بیان اینکه بر اساس هشدار سطح زرد، از عصر و امشب فعالیت سامانه بارشی تشدید می‌شود، افزود: با شمالی شدن جریانات، شرایط برای ابرناکی، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، کاهش دما، بارندگی، رعد و برق، احتمال تگرگ و در ارتفاعات نیز بارش برف تا روز پنجشنبه فراهم خواهد بود.

دادرس ادامه داد: طبق هشدار سطح نارنجی، از پیش‌ازظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه با تقویت سامانه بارشی، بارندگی در برخی نقاط استان به‌صورت موقتی و بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به روند بهبود شرایط جوی خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه با خروج تدریجی سامانه ناپایدار، آسمان استان غالباً صاف تا نیمه‌ابری شده و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است.

دادرس اضافه کرد: طبق اعلام اداره هواشناسی دریایی، وضعیت دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی از روز چهارشنبه تا پیش‌ازظهر پنجشنبه نامناسب پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با هشدار نسبت به مخاطرات جوی افزود: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها محتمل است؛ از این‌رو توصیه می‌شود از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شده و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی پرهیز شود.