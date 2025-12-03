فعال شدن سامانه بارشی در آسمان استان سمنان از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه کم فشار بارشی از امروز چهارشنبه وارد استان سمنان شده و اکثر نقاط این استان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات را در برگرفته است.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای فردا و پس‌فردا در برخی نقاط بارش پراکنده و خفیف باران و برای نواحی شمالی و ارتفاعات بارش برف و مه‌گرفتگی پیش‌بینی کردند همچنین اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده که دمای هوا در استان تا تا چهار درجه سانتی گراد کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش دمای هوا در ارتفاعات و نیمه شمالی استان سمنان حتی بیشتر هم خواهد بود همچنین به دنبال ورود سامانه کم فشار بارشی، بارش برف و باران و همچنین مه آلودگی، هشدارهای پلیس راه برای راکبان وسایل نقلیه به خصوص در زمینه تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر استان صادر شده است.

سامانه کم فشار بارشی به مرور از امروز کار خود را در نیمه شمالی استان سمنان آغاز خواهد کرد و در ارتفاعات حتی بارش برف را نیز شاهد خواهیم بود به این ترتیب آسمان مرکز استان سمنان برای امروز و فردا نیمه ابری و ابری، همراه با افزایش ابر، وزش باد و کاهش دمای هوا پیش بینی شده است. در شاهرود هم آسمان نیمه ابری است و به مرور بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز چهارشنبه ۱۶ و هفت درجه بالای صفر و برای فردا ۱۳ و پنج درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین در شاهرود این شاخص برای روز چهارشنبه ۱۳ و چهار درجه بالای صفر و ۱۲ و دو درجه بالای صفر برای پنجشنبه اعلام شده است.

آسمان دامغان هم نیمه ابری است و در ساعات آتی بر میزان ابرها افزوده خواهد شد همچنین در ارتفاعات دامغان بارش‌ها را خواهیم داشت بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۱۵ و چهار درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای روز دوشنبه هفته آینده نیز در سمنان، شاهرود و دامغان بارش‌های شدید برف و باران را شاهد خواهیم بود اما تا آن موقع آسمان نیمه ابری، همراه با افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران پیش بینی شده است.

در گرمسار و ایوانکی نیز آسمان نیمه ابری است و پدیده خاص جوی جز کاهش کیفیت هوا دیده نمی‌شود در مهدیشهر هم افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران طی ۴۸ ساعت آتی پیش بینی می‌شود در نهایت باید گفت امروز استان سمنان به خصوص نیمه شمالی این استان میزبان سامانه کم فشار بارشی است و در نتیجه دمای هوا به صورت محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.