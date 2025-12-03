  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

نوروزی: مازندران رکورددار تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی است

رامسر - مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند تاکنون حدود ۶۵۰ هزار پرونده در استان تشکیل شده و مازندران در این حوزه رکورددار کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، گفت: از میان ۸۱ هزار پرونده تشکیل‌شده در سال جاری، ۶۱ هزار فقره منجر به صدور رأی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند شده است.

وی از راه‌اندازی قریب‌الوقوع «سامانه ثبت ادعا» خبر داد و افزود: مردم از زمان عملیاتی شدن سامانه، دو سال فرصت خواهند داشت تا مدارک و مستندات مالکیتی خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی تأکید کرد: پس از ثبت مدارک، طی دو سال فرآیند صدور سند یا الزام به تنظیم سند رسمی و سایر اقدامات حقوقی انجام می‌شود و در صورت عدم اقدام، ادعای افراد در هیچ مرجعی پذیرفته نخواهد شد.

نوروزی با اشاره به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، گفت: طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی پنج سال فرصت داشتند تا اسناد دفترچه‌ای را برای تبدیل به سند تک‌برگی به واحدهای ثبتی ارائه کنند.

وی درباره ثبت معاملات ملکی در سامانه «کاتب» نیز اظهار داشت: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، انجام هرگونه معامله املاک دارای سند باید در بستر سامانه کاتب صورت گیرد و در غیر این صورت، ادعای ناشی از معاملات عادی در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف تاکنون حدود ۶۵۰ هزار پرونده در استان تشکیل شده و مازندران در این حوزه رکورددار کشور است.

نوروزی همچنین درباره روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگی گفت: با توجه به سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و چنانچه نقشه سند با وضعیت واقعی ملک مطابقت داشته باشد، فرایند صدور سند تک‌برگی بین یک هفته تا ۱۰ روز زمان خواهد برد.

