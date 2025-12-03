احداث مدرسه ۴ کلاسه استثنایی در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با مشارکت مستقیم معلمان و فرهنگیان منطقه بِنْت از شهرستان نیکشهر، عملیات احداث مدرسه استثنایی ۴ کلاسه «فرهنگیان ۴» به مساحت ۱۷۶ مترمربع آغاز شد اقدامی کمنظیر که نمونهای درخشان از مسئولیتپذیری و همت جامعه فرهنگی استان است.
مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان اظهار داشت: فرهنگیان منطقه بِنْت نشان دادند که رسالت معلمی فقط در کلاس درس خلاصه نمیشود بلکه در عمل نیز ثابت کردند که برای آینده دانشآموزانشان حاضر به هر نوع فداکاری و همراهی هستند که احداث مدرسه استثنایی فرهنگیان ۴ نتیجه اتحاد، غیرت و مسئولیتپذیری این قشر شریف است.
وی ادامه داد: این پروژه با زیربنای ۱۷۶ مترمربع طراحی شده و بهصورت کامل با حمایت و همگرایی فرهنگیان منطقه اجرا میشود.
لکزایی گفت: این مشارکت بینظیر نشان میدهد که زیرساختهای آموزشی در سیستان و بلوچستان علاوه بر حمایت خیرین و دولت به همت فرهنگیان نیز تکیه دارد و مدرسه فرهنگیان ۴ یک یادگار ارزشمند از عزم جمعی معلمان برای فرزندان این منطقه خواهد بود.
