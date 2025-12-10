افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شبانه روزی مهدیه خاش

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح و بهرهبرداری مدرسه ۱۲ کلاسه شبانهروزی مهدیه شهرستان خاش ظهر چهارشنبه با حضور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و با مشارکت خیر محترم شرکت ملی نفت ایران انجام شد.
میثم لکزایی مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در این مراسم به خبرنگاران اظهار داشت: مدرسه ۱۲ کلاسه شبانهروزی مهدیه خاش با زیربنایی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث و به بهرهبرداری رسیده است که نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای آموزشی و تقویت عدالت آموزشی در منطقه خواهد داشت.
وی افزود: این پروژه آموزشی با هدف تأمین فضای آموزشی استاندارد و شبانهروزی برای دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار و در راستای سیاستهای دولت و طرحهای ملی توسعه فضاهای آموزشی اجرا شده و امروز با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، معاونین و مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از مشارکت ارزشمند خیرین مدرسهساز تصریح کرد: مشارکت شرکت ملی نفت ایران در اجرای این پروژه نمونهای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در حوزه تعلیم و تربیت و حمایت از آیندهسازان کشور است.
لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان با تمام ظرفیت خود در مسیر توسعه فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و شبانهروزی گام برمیدارد تا زمینه تحصیل پایدار و باکیفیت برای دانشآموزان سراسر استان فراهم شود.
نظر شما