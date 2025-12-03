پایش گسترده واحدهای آلاینده در شرایط اضطرار آلودگی هوای قزوین

سیداسدالله هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان، کارشناسان محیط زیست شهرستان‌ها با پشتیبانی تیم‌های پایش استانی از تمامی واحدهای مشکوک به انتشار آلاینده‌های جوی بازدید و نمونه‌برداری کردند.

وی این پایش را پاسخی عملی به چالش‌های فصلی آلودگی هوا دانست که سلامت جامعه را تهدید می‌کند و افزود: این پایش‌ها طی روزهای اخیر با تمرکز بر صنایع سنگین، معادن و کارخانه‌های سیمان انجام شده و بیانگر تعهد اداره کل به نظارت مستمر و پیشگیرانه است.

هاشمی با اشاره به افزایش شاخص‌های آلایندگی در سطح استان، تأکید کرد: اجرای این عملیات علاوه‌بر شناسایی تخلفات احتمالی، با هدف ترغیب صنایع به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی انجام می‌شود. حفاظت مشارکتی از محیط زیست، کلید ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هشدار داد: هرگونه تخلف از مقررات زیست‌محیطی از سوی واحدهای صنعتی با برخورد قانونی شدید مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود مدیران صنایع همکاری لازم را در کاهش آلودگی هوا داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اولویت سلامتی شهروندان، توصیه کرد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا از فعالیت‌های غیرضرور از جمله ورزش‌های سنگین خودداری شود، استفاده از ماسک استاندارد مورد توجه قرار گیرد و پنجره‌های منازل بسته نگه داشته شود.

این مسئول تصریح کرد: خانواده‌ها به‌ویژه نسبت به مراقبت از کودکان و سالمندان حساس باشند و اطلاعات را از منابع معتبر و اپلیکیشن‌های هواشناسی دنبال کنند.

هاشمی در پایان بر ضرورت همکاری همگانی تأکید کرد و گفت: دستیابی به هوای پاک و سالم تنها با مشارکت مشترک دستگاه‌ها، صنایع و شهروندان امکان‌پذیر است.