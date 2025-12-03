حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده غالباً کمی ابری تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: پیرو صدور هشدار زرد شماره ۵۰ مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴، از عصر امروز تا پایان روز پنجشنبه، بهویژه در ارتفاعات و مناطق غربی استان، وقوع رگبار باران و رعدوبرق و در ارتفاعات بالادست رگبار برف مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه تصریح کرد: در پارهای از نقاط استان بهخصوص نواحی جنوبی و غربی، افزایش سرعت وزش باد و کاهش غلظت آلایندههای جوی پیشبینی میشود و در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید نیز وجود دارد.
خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: از امروز تا جمعه روند کاهش نسبی دما، بهویژه در مناطق مرتفع استان، دور از انتظار نخواهد بود و شهروندان بهویژه کوهنوردان و ساکنان ارتفاعات لازم است تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
