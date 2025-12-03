به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله‌فروش با بیان اینکه تولید سالانه قارچ در قزوین از ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن فراتر رفت، اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۵ واحد تولید قارچ صنعتی با ظرفیت اسمی ۱۴ هزار تن در استان فعال است و سالانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن قارچ تولید می‌کنند.

وی افزود: ۴۱ واحد سنتی نیز در سطح استان فعالیت دارند که مجموع تولید آن‌ها به بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ تن در سال می‌رسد.

پیله‌فروش همچنین به وضعیت تولید کمپوست در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ واحد تولید کمپوست با ظرفیت اسمی ۴۶۸ هزار و ۵۰۰ تن و تولید واقعی ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال در قزوین فعال هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تأکید کرد: تمامی واحدهای صنعتی تولید قارچ و کمپوست دارای پروانه تأسیس بوده و با ظرفیت مطلوب به فعالیت خود ادامه می‌دهند.