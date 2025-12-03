هر کیلو گرم خیار ۸۸ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در تاریخ منتهی به ۱۲ آذر ماه انجام شد.

در این بازار بدون بارش باران و اختلال در ترابری و حمل و نقل آن از استان‌های جنوبی کشور به استان‌های مرکزی، قیمت هر کیلو گرم خیار به ۸۸ هزار تومان و گوجه فرنگی به ۵۶ هزار تومان رسیده است.

بازار میوه

بر این اساس قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم ازگیل ۱۶۸ تا ۲۲۰، انار ۸۰ تا ۲۲۵، انگور ۶۵ تا ۲۹۸، به ۶۳ تا ۹۹، پرتقال ۴۰ تا ۱۵۸، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۸۹، خرمالو ۶۵ تا ۱۵۸، سیب قرمز ۷۹ تا ۲۱۸، سیب زرد ۷۹ تا ۱۸۹، سیب سبز ۱۴۰ تا ۲۲۰، کیوی ۱۶۹ تا ۱۹۸، گریپ‌فروت ۴۷ تا ۷۹، گلابی ۱۲۲ تا ۳۱۵، لیمو شیرین ۵۹ تا ۱۷۹، نارنگی ۸۴ تا ۱۵۸ و هر بسته توت فرنگی ۳۲۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۵ هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۰۸ تا ۱۳۹ و آناناس ۲۱۰ تا ۴۸۰ به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۶ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۶۰ تا ۸۸، چغندر ۳۶ تا ۵۵، ذرت ۴۹ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر ۴۹۰، شلغم ۳۶ تا ۵۵، کاهو رسمی ۳۵ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۳۵ تا ۶۹، کدو حلوایی ۳۰ تا ۴۹.۸۰۰، کدو مسما ۴۵ تا ۴۹، کرفس ۳۹ تا ۴۵، کلم بروکلی ۲۲ تا ۱۱۰، کلم سفید ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۴۰ تا ۵۵، کلم قمری ۳۸ تا ۷۹، گل کلم ۳۷ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۸ تا ۵۶، لوبیا سبز ۸۲ تا ۱۲۵، لایم کوات (لیموترش کوچک) ۳۴۸، لیمو ترش ۱۵۰ تا ۲۹۹، نارنج ۴۰ تا ۶۵، فلفل ۵۰ تا ۲۹۸، فلفل دلمه سبز ۵۵ تا ۱۱۹، فلفل دلمه رنگی ۵۹ تا ۳۰۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۲۹ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۴۲.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۳۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۷ آذر ماه به ترتیب ۴۶ درصد و ۲۴ درصد بوده است. به عنوان مثال، سیب قرمز لبنان با ۴۲ درصد، سیب زرد لبنان با ۴۶ درصد، خیار ۲۴ درصد، گوجه فرنگی ۲۰ درصد، بادمجان ۲۵ درصد، سیب زمینی ۲۳ درصد و… در میادین میوه و تره بار، پایین‌تر از قیمت این محصولات در سایر میوه فروشی‌های سطح شهر در حال عرضه و فروش است.