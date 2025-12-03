به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسیر مجموعاً ۲۹ کیلومتر است که اکنون ۱۶ کیلومتر آن با مشارکت شرکت ملی نفت و اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در دست اجراست.

وی با اشاره به فعالیت میدان گازی «خارتنگ» در این محدوده، اظهار کرد: مقرر شده شرکت ملی نفت در راستای مسئولیت اجتماعی، در خصوص تکمیل مابقی پروژه نیز مشارکت داشته باشد.

اسدی یادآور شد: روستای «بن بید» از روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاقد راه دسترسی مناسب است که اجرای این پروژه می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی اهالی آن منجر شود.

وی یادآور شد: اکنون ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوشهر دارای راه آسفالته هستند که از نظر این شاخص، استان برتر کشور هستیم.

اسدی ابراز امیدواری کرد: با پروژه‌های در دست اجرا، شاهد ارتقا شاخص برخورداری از راه دسترسی مناسب و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصاً روستاییان عزیز باشیم.