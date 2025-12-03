  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

راه صعب العبورترین روستای شهرستان دشتی آسفالت می‌شود

راه صعب العبورترین روستای شهرستان دشتی آسفالت می‌شود

بوشهر-معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: راه روستایی «بن بید» تا مرکز بخش شنبه به عنوان یکی از صعب العبورترین نقاط روستایی دشتی بهسازی و آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام اسدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسیر مجموعاً ۲۹ کیلومتر است که اکنون ۱۶ کیلومتر آن با مشارکت شرکت ملی نفت و اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در دست اجراست.

وی با اشاره به فعالیت میدان گازی «خارتنگ» در این محدوده، اظهار کرد: مقرر شده شرکت ملی نفت در راستای مسئولیت اجتماعی، در خصوص تکمیل مابقی پروژه نیز مشارکت داشته باشد.

راه صعب العبورترین روستای شهرستان دشتی آسفالت می‌شود

اسدی یادآور شد: روستای «بن بید» از روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاقد راه دسترسی مناسب است که اجرای این پروژه می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی اهالی آن منجر شود.

وی یادآور شد: اکنون ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوشهر دارای راه آسفالته هستند که از نظر این شاخص، استان برتر کشور هستیم.

اسدی ابراز امیدواری کرد: با پروژه‌های در دست اجرا، شاهد ارتقا شاخص برخورداری از راه دسترسی مناسب و رضایتمندی بیشتر کاربران جاده‌ای خصوصاً روستاییان عزیز باشیم.

کد خبر 6676519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      راه های صهب العبور. بابا اول مسیر جم به عسلویه قرار بود 6 ماه تحویل بدن 3 سال زمان برد با این همه وقت مردم گرفتن تصادفات ترافیک هنوز قسمتی از راه مونده دیگه دست بهش نزدن.اونجا هایی که باز سازی کردن دوباه آسفالت یا خراب شده یا کیفیت آسفالت خوب نبوده حرکت کرده دوباره چاله چوله
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      7 0
      پاسخ
      بخاطر گاز اونجا دارن جاده میزنن
    • عالی پور از زیارت ساحلی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      حرف زدن خیلی راحت هست وهیچ هزینه ای هم نداره دهستان کبگان که بزرگترین دهستان شهرستان دشتی هست وتعدادی از روستاهای آن بالای ۳۰۰خانوار جمعیت دارد راه آسفالت ندارد شاید جناب اسدی این دهستان جز استان بوشهر به حساب نمی اورند
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      5 0
      پاسخ
      راه دلوار تا دیر یکی از پر تردد ترین و پر حادثه ترین راهای استان هست سالهاست و حجم زیادی از تصادفات و تلفات جانی و مادی را به مردم منطقه متحمل کرده است
    • محمود سالاروند IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      زمستون موقع آسفالت کردن هست بی کیفیت میشه از نظر مهندسی سال به این درازی کجا بودید متفکرها
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      درود و خدا قوت بر شما راه خورموج تا لاور رزمی ۱۰ کیلومتر بازسازی داره الان چند سال هست گرفتارند سالی ۵۰۰ متر هم پیشرفت نداره اگر آزادراه هم بود ایقدر زمان نمیبرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها