معاون اول قوه قضائیه وارد عسلویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه دقایقی پیش به همراه سخنگوی قوه قضائیه با هدف بررسی میدانی وضعیت اجتماعی و صنعتی منطقه وارد عسلویه شد.
وی امشب در نخستین بخش از برنامههای خود در جشن گلریزان اجتماعی که با محوریت حمایت از خانوادههای کم برخوردار و کمک به آزادی زندانیان مالی است شرکت خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه فردا از چند شرکت فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه بازدید خداهد کرد و در جریان آخرین وضعیت تولید، چالشهای واحدهای صنعتی و برنامههای توسعهای این مجموعهها قرار خواهد گرفت.
