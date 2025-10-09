به گزارش خبرنگار مهر،در جریان برنامه تهرانگردی استاندار تهران به مناسبت «هفته تهران»، محمدصادق معتمدیان با همراهی اصحاب رسانه از موزه نمایش هنر شیشه و سفالگری ایران ــ گنجینهای ارزشمند از آثار شیشهای و سفالی از دوران صفویه تا معاصر، واقع در خیابان سیتیر بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید، گروهی از دانشآموزان که به مناسبت هفته تهران در حیاط موزه حضور داشتند، با استاندار به گفتوگو پرداختند؛ گفتوگویی صمیمی و بیواسطه که از احوال درس و مدرسه آغاز شد و به بیان دغدغهها و نیازهای آموزشی آنان رسید.
دانشآموزان از کمبود تجهیزات آموزشی در مدرسه خود گفتند؛ از نبود تخته وایتبرد و نیمکتهای استاندارد گرفته تا فضای آموزشی محدود.
معتمدیان با دقت به سخنان آنان گوش داد و در همان لحظه با مسئولان مربوط تماس گرفت تا موضوع پیگیری و دستورات لازم صادر شود
استاندار تهران در این گفتوگو تأکید کرد: آینده تهران از دل همین مدرسهها شکل میگیرد. رسیدگی به وضعیت آموزشی دانشآموزان وظیفهای است که حتی در میان برنامههای فرهنگی و گردشگری نباید از آن غافل شد.
این رفتار صمیمی و دغدغهمند، بازتابی از نگاه انسانی و توسعهمحور برآمده از دولت چهاردهم در استانداری تهران به حوزه آموزش است؛ نگاهی که در ماههای اخیر نیز با ارتقای هفتپلهای سرانه فضای آموزشی و شتاب گرفتن نهضت مدرسهسازی در استان نمود یافته است.
در پایان این دیدار، دانشآموزان با خوشحالی و امید از قول استاندار برای رفع نیازهای مدرسهشان یاد کردند و در فضایی دوستانه و پرشور، عکس یادگاری دستهجمعی گرفتند.
در خیابان سیتیر، خیابان صلح و همزیستی ادیان، این بار صلح در چهره لبخند چند دانشآموز و وعدهای برای ساختن آیندهای روشنتر جلوهگر شد.
