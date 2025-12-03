به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک وزیر صمت در نامه‌ای به وزرای اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات دهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) را اعلام کرد.

در این مصوبه آمده است: در دهمین جلسه کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولیری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان (موضوع دعوتنامه شماره ۶۴۲۵۸۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰) موارد زیر به تصویب اعضای محترم کارگروه رسید:

۱- با عنایت به قرائت گزارشی در خصوص صدور مصوباتی خارج از قواعد آئین نامه اجرایی قانون و کارگروه ماده (۴)، مقرر شد استانداری‌های مشمول نسبت به اصلاح مصوبات مذکور ظرف دو هفته اقدام نمایند در غیر این صورت در جلسه بعدی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۲- در راستای اجرای بند (۴) و (۵) مصوبات هشتمین جلسه کارگروه مقرر شد سازمان غذا و دارو ظرف مدت حداکثر ۲ هفته نسبت به تدوین دستورالعمل واردات اقلام مربوطه از طریق رویه کولبری و ملوانی و تعیین شرایط اشخاص شناورها، بنادر و گمرکات حائز شرایط در رویه (ملوانی اقدام نموده و تا قبل از جلسه آتی کارگروه در کمیته کارشناسی بررسی گردد.

۳- در راستای تعیین تکلیف متقاضیان شناورهای غیر مشمول جهت بهره‌مندی از مزایای قانون و همچنین بر اساس مکاتبات معاونت حقوقی ریاست جمهوری (به شماره ۰۴/۲۰۲۰۱۹ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به شماره ۰۴/۲۰۲۰۱۹ ای مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰) مقرر شد پیشنهادهای زیر جهت اصلاح آئین نامه اجرایی به دولت ارسال گردد؛ همچنین اعضای محترم نظرات تکمیلی خود را ظرف مدت یک هفته به سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند.

*عبارت «یک برابر» در جز (ب) بند ۵ ماده ۱ آئین نامه اجرایی به «۵۰ درصد» اصلاح می‌شود.

* «تبصره زیر به بند ۵ ماده ۱ اضافه شود: شناورهای غیر مشمول آئین نامه می‌توانند بر اساس ضوابط تعیینی کارگروه ماده ۴ از سهمیه شناورهای مشمول این آئین نامه استفاده نمایند شناورهای مشمول که دچار حادثه می‌شوند تا سقف ظرفیت شناور حادثه دیده نیاز به امحا شناور مشمول ندارد اما مازاد بر ظرفیت شناور جدید باید بر اساس قوانین و مقررات موضوع عمل شود.»

۴- در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون و ماده (۱۶) آئین نامه اجرایی و همچنین حمایت از تولید داخلی، مقرر شد اعضای کارگروه نظر خود را در خصوص موضوع افزایش سود بازرگانی سال دوم در رویه کولبری و ملوانی (برای اقلام خاص دارای مشابه تولید داخل نظیر لوازم خانگی پارچه و نخ و منسوجات تایر آرایشی بهداشتی ۳۰ درصد و برای سایر اقلام ۱۰ درصد) و همچنین در خصوص پیشنهاد، زیر حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نمایند.

*امکان واردات مواد اولیه و قطعات تولید حوزه لوازم خانگی نخ و پارچه از طریق رویه ملوانی و کولبری وجود خواهد داشت. انجمن‌های تولیدی مکلفند اقلام درخواستی خود را از طریق دفاتر تخصصی وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت اعلام نمایند.

۵- به منظور حمایت از مرزنشینان و اصناف استان‌های مشمول مقرر شد سازوکار خرید سهمیه ملوانی از مرزنشینان برای مالکان کالای ملوانی توسط سازمان توسعه تجارت با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شده و گزارش آن به کارگروه ارائه گردد.

۶- گمرک ظرف مدت یک ماه نسبت به حل مشکل عدم توزین تمامی اقلام رویه ملوانی و کولبری (توزین سیستمی توسط باسکول) در همه مبادی اقدام نموده و ضابطین مکلفند پس از آن نسبت به گزارش متخلفین به کارگروه جهت اعمال ماده ۹ و ۱۰ آئین نامه اقدام نماید.

۷- به منظور جلوگیری از کم اظهاری ارزش کالا در رویه ملوانی کمترین ارزش مجاز گروه‌های کالایی جهت اظهار توسط گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌گردد امکان اظهار ارزش کالا کمتر از میزان ابلاغی، امکانپذیر نبوده و فهرست اعلامی مانع از ارزیابی ارزش کالا توسط گمرک و اظهار ارزش بالاتر نخواهد بود مرجع ذی صلاح در خصوص رسیدگی به اختلافات پیرامون ارزش کالا در رویه‌های کولبری و ملوانی صرفاً کارگروه ماده ۴ قانون می‌باشد.

۸- بر اساس مکاتبات استان‌های مشمول رویه کولبری کردستان به شماره ۱۷۱۸۳۵۱ ۶۵۷ مورخ ۱۴۰۴۱۲۰۴۱۸ و شماره ۵۶۴۹۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴۲۰۴۲۸ و کرمانشاه به شماره ۵۶۹۸۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴۰۵/۰۴ و شماره ۱۷۵۳۲۹ ۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹) تعداد مشمولان و نرخ توکیل هر استان (موضوع تبصره ماده (۲) و تبصره (۳) ماده (۳) دستورالعمل رویه کولبری مصوب پنجمین جلسه کارگروه و با رعایت سقف تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل رویه (مذکور) مطابق جدول زیر اصلاح می‌گردد:

۹- در راستای جز (الف) بند (۵) ماده (۱) آئین نامه اجرایی و بر اساس مکاتبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص شمولیت شناورها به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۱۰ - در خصوص پیشنهادهای ارسال شده به کارگروه ماده ۴ مطابق جدول زیر تصمیم گیری شد:

-جداول زیر-