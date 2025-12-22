  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

توزیع سهمیه دوم رویه ملوانی هرمزگان در سال جاری آغاز شد

بندرعباس- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از آغاز توزیع سهمیه دوم سال اول در رویه ملوانی استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی،با اشاره به ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه و تجارت ایران، اظهار کرد: توزیع سهمیه دوم سال اول رویه ملوانی هرمزگان در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و این سهمیه شامل ملوانانی می‌شود که آخرین زمان صدور PC برای سفر دوم و سفر تشویقی دوم سال اول آن‌ها تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه سفر دوم شامل تمامی شناورهای مشمول رویه ملوانی می‌شود، افزود: ترخیص کالا پس از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به‌عنوان سفر دوم محسوب خواهد شد و سفر تشویقی دوم نیز به شناورهایی اختصاص می‌یابد که در سفرهای قبلی نسبت به پرداخت پنج درصد ارزش کالا اقدام کرده باشند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان تصریح کرد: همچنین شرط بهره‌مندی از سفر تشویقی دوم، اظهار وزن کالا در هر یک از سفرهای قبلی حداقل به میزان ظرفیت ناخالص (GT) شناور است.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: شناورهای مشمول صرفاً در سفرهایی که از سوی کارگروه ماده ۴ اعلام می‌شود، از مزایای سوخت حمایتی برخوردار خواهند شد و سایر سفرها مشمول این حمایت نخواهند بود.

