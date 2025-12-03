بختیاری: ۱۸۰۰ واحد مسکونی مددجویی در کشور در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در جریان افتتاح واحدهای مسکونی مددجویی اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۱۸۰۰ واحد مسکونی در دست احداث داریم که امیدواریم با تأمین اعتبارات و مشارکت خیرین تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
رئیس کمیته امداد کشور با اشاره به هزینههای اجرای این طرح گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژهها هزینه شده که بخشی از آن کمک دولت و بخش مهمی نیز تسهیلات قرضالحسنه بنیاد مسکن است.
وی همچنین درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی افزود: در کشور بیش از ۲۳ هزار سامانه خورشیدی پشتبامی نصب شده و طرحهای تجمیعی نیز در شهرهایی مانند گرگان، یزد و میانه راهاندازی شده است.
بختیاری کمیته امداد با بانک تجارت قرارداد همکاری امضا کرده و با همکاری استانداران استانها، روند کارشناسی و اجرای طرحها در حال انجام است.
رئیس کمیته امداد کشور تاکید کرد: در تمامی این طرحها مددجویان سهامدار میشوند. همچنین تفاهمنامهای برای احداث ۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی نهایی شده است تا نصب سامانههای پشتبامی ادامه یابد.
وی با اشاره به اجرای مشاغلی همانند قالیبافی، دامداری و سایر فعالیتهای خرد تصریح کرد: این طرحها هم به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند و هم منبع درآمد پایدار برای خانوادههای مددجو خواهد بود.
