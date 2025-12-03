مقدم:۲۰۳ هزار سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مدیران با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، افزود:: تاکنون حدود ۲۰۳ هزار جلد سند مالکیت بالغ بر ۸۱ درصد در یک هزار و ۹۷۳ روستای استان اعطا شده است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان وجود دارد که هم اکنون همه آنها دارای تهیه طرح هادی است و یک هزار و ۳۲۲ روستا بالغ بر ۶۱ درصد شاهد اجرای طرح هادی هستند.

مقدم با بیان اینکه یک هزار و ۶۵ روستا صرفاً در طی ۲۱ ماه اخیر انجام شده است، گفت: در زمینه استفاده از قیر نیز امسال به میزان ۹ میلیون مترمربع در سطح استان عملیاتی شده که از این میزان، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آن بالغ بر ۳۵ درصد در ۲۱ ماه اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی شده‌اند افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که از این تعداد با همکاری مردم، ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد مقاوم سازی شده‌اند.

ناوگان ماشین آلات باید به سمت توسعه‌ای حرکت کند

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این نشست آموزش، مطالعه و تدوین مقاله در کنار برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته یکی از محورهای اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در این راستا باید متناسب با دانش روز حرکت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد افزود: جوان سازی با محوریت الگو سازی و آموزش مدیران جدید باید مدنظر مدیران کل استان‌ها باشد چراکه این نهاد انقلابی در مسیر توسعه روستایی و عدالت محوری در مناطق محروم عمل می‌کند.

خدمت به بافت‌های فرسوده کشور برای نوسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی و اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر روستایی بسیار کار بزرگی است چراکه ایجاد توازن خدمت محور اصولی آن شده و خدمات امروز مزد تلاش شبانه روزی همه همکاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور است که این اقدام در آذربایجان غربی نیز با گستره روستایی بیشتر، جلوه متناسبی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد با تاکید بر گستره خدمت در آذربایجان غربی گفت: وجود ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان نشان از نیاز روستاهای این استان به وظیفه ذاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و امروز این نهاد با وجود ۲۸۱ همکار استانی نقش بسزایی در ایجاد عدالت محوری و ارائه خدمت بی منت دارند که از همکاران که در این زمینه تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به نقش ماشین آلات نیز گفت: ناوگان ماشین آلات باید به سمت توسعه‌ای حرکت کند و شاخص آینده نگری باید در تمامی امور این ناوگان با تدابیر ویژه ترسیم شود.