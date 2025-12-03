به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از اقشار یزد با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با اشاره به ظرفیتهای طبیعی کشور گفت: در ایران نعمتهای فراوانی وجود دارد اما بهرهبرداری صحیح از آنها نیازمند فکر، هنر و تعقل است. خداوند توان حل مسائل و پیشرفت را در وجود انسان قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، با انتقاد از تأثیر نظام استکبار جهانی بر جامعه افزود: استکبار جهانی با برنامهریزی، سه عنصر مهم «تدین»، «تفکر» و «تعقل» را از مردم، بهویژه نسل جوان، سلب کرده و دانشآموزان را به سمت حفظیات سوق داده است. اگر این سه مؤلفه در جامعه تقویت شود، استفاده درست از نعمتها و رشد کشور امکانپذیر خواهد شد.
آیتالله ناصری با اشاره به الگوی امام خمینی (ره) گفت: ایشان نمونهای از تفکر عمیق و همت بلند بود و همین باعث شد هیچگاه نتوانند تناقضی در سخنان او پیدا کنند.
وی در ادامه با بیان اولویتهای مغفولمانده کشور تاکید کرد: موضوع کشاورزی پایه معیشت کشور است اما هیچیک از دولتها آن را بهعنوان اولویت جدی دنبال نکردهاند. رفع مشکلات کشاورزی بسیاری از مسائل کشور را حل میکند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با انتقاد از مدیریت منابع معدنی استان یزد اظهار داشت: با وجود تعداد زیاد معادن در استان یزد، سود این معادن سهم اندکی برای مردم استان دارد و بیشتر آن نصیب سهامداران غیربومی میشود. همچنین یزد ظرفیتهای خوبی در حوزه نساجی دارد که باید به آن توجه شود.
آیتالله ناصری در پایان یکی از اصلیترین مشکلات استان را مسئله آب دانست و تصریح کرد: مسئله آب از مشکلات اصلی استان است؛ مردم، صنایع و کشاورزی نیاز جدی به آب دارند اما هنوز راهکار اساسی اجرا نشده است، درحالیکه میتوان این مشکل را با استفاده از منابع داخلی استان حل کرد.
گفتنی است در این دیدار که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، سایر مسئولان و نمایندگان اقشار مختلف مردم یزد نیز به بیان مسائل و دغدغههای استان پرداختند.
نظر شما