به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار رئیس و معاونان شرکت برق منطقه‌ای یزد، با اشاره به نقش حیاتی برق در زندگی امروز مردم، اظهار کرد: زندگی کنونی جامعه کاملاً به برق وابسته است و نبود آن موجب اختلال در بسیاری از امور و فعالیت‌های روزمره خواهد شد.

وی افزود: در گذشته ساخت‌وسازها به گونه‌ای انجام می‌شد که وابستگی کمتری به انرژی و برق در طول روز وجود داشت اما امروز این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و همین امر باعث افزایش مصرف انرژی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح‌های عمرانی و ساختمانی، به بهره‌وری در مصرف انرژی توجه بیشتری شود. همچنین در زمینه مدیریت مصرف برق باید آموزش‌های لازم به مردم ارائه و راهکارهای عملی کاهش مصرف معرفی شود که البته استفاده از الگوهای موفق سایر کشورها نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه پرهیز از اسراف، خاطرنشان کرد: در تعالیم دینی نسبت به صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف تأکید فراوان شده است.

آیت الله ناصری با اشاره به خاطراتی از زندگی امام خمینی (ره)، گفت: حضرت امام (ره) یکی از بهترین الگوها در مصرف صحیح انرژی بودند و حتی نسبت به روشن بودن یک چراغ اضافی در شب حساسیت نشان می‌دادند.

وی تصریح کرد: متأسفانه امروز در بسیاری از ادارات، پاساژها و دیگر مراکز، اسراف در مصرف برق مشاهده می‌شود که باید با فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی اصلاح شود.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به ظرفیت بالای استان یزد در زمینه انرژی خورشیدی، تأکید کرد: استان یزد از موقعیت مطلوبی برای توسعه انرژی خورشیدی برخوردار است و تاکنون در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته که لازم است برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، برنامه‌ریزی جامع انجام شود.

آیت الله ناصری در پایان خواستار فراهم‌سازی زمینه استفاده از انرژی خورشیدی در منازل مسکونی و حمایت از مردم برای بهره‌مندی از این فناوری شد.