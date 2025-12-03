  1. استانها
  2. یزد
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

رئیس سازمان بازرسی کشور با مادر شهیدان یخدانی دیدار کرد

یزد- رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر خود به میبد، با حضور در منزل شهیدان ملک و محمدحسن فلاح یخدانی، با مادر این دو شهید والامقام دیدار و بر لزوم پاسداشت ارزش‌های شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان عصر چهارشنبه با حضور در منزل شهیدان ملک و محمدحسن یخدانی میبدی، با مادر این دو شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با گرامیداشت مقام رفیع شهدا گفت: شهدا توفیق یافتند که به بالاترین درجه قرب الهی برسند؛ آنان زندگان حقیقی هستند و بر اعمال ما نظارت دارند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت راه و ارزش‌های شهدا افزود: ما باید در مسیر صیانت از آرمان‌های شهدا حرکت کنیم. دعا کنید تا مسئولان کشور در خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر به مردم موفق باشند.

در پایان این دیدار، خدائیان از صبر، ایمان و استقامت مادر شهیدان فلاح یخدانی قدردانی کرد.

