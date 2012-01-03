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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۹

نمایش " دهانی پر از کلاغ در نوشهر " به روی صحنه رفت

نمایش " دهانی پر از کلاغ در نوشهر " به روی صحنه رفت

نوشهر - خبرگزاری مهر: نمایش "دهانی پر از کلاغ " به کارگردانی رضا پاک نژاد در نوشهر به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای این نمایش از 28 آذرماه در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد نوشهر آغاز شد و شامگاه دوشنبه پایان یافت.

این نمایش توسط جمشید خانیان نوشته شد و رضا پاک نژاد کارگردانی آن را برعهده داشته است.

سعید مرادی، حسین جمارانی و مصطفی مرادی بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش در گروه تئاتر تلالو و با حمایت انجمن هنرهای نمایشی مازندران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر تهیه و تولید شد.

مجتمع فرهنگی و هنری نوشهر فاقد نورپردازی مناسب است و قطع برق در حین اجرای نمایش در اجرای پایانی دقایقی موجب وقفه کار این گروه هنری شده بود.

شهرستان نوشهر در غرب مازندران تنها دارای یک سالن ویژه نمایش در مجتمع فرهنگی و هنری است که از این سالن چند منظوره استفاده می شود.

کد مطلب 1499778

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