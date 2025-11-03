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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

۱۹ برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت روز مازندران در نوشهر برگزار می‌شود

۱۹ برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت روز مازندران در نوشهر برگزار می‌شود

نوشهر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر از اجرای ۱۹ برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت روز مازندران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید داریوش قانع بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای گرامیداشت روز مازندران گفت: به مناسبت این روز، ۱۹ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در نقاط مختلف شهرستان نوشهر برگزار می‌شود. این برنامه‌ها با محوریت معرفی فرهنگ، هنر و آئین‌های بومی مازندران طراحی شده است.

وی افزود: برنامه‌های هفته مازندران از چهاردهم این ماه آغاز می‌شود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان و فعالان فرهنگی به صورت فراگیر در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

قانع اظهار داشت: در این دوره تلاش شده تا ضمن پرهیز از برگزاری برنامه‌های صرفاً مذهبی، تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بومی شهرستان باشد.

وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی درست و پوشش رسانه‌ای دقیق برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و معرفی چهره واقعی شهرستان دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر همچنین با اشاره به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی افزود: لازم است تولید آثار مستند و محتوای رسانه‌ای درباره رویدادهای فرهنگی شهرستان مورد توجه قرار گیرد تا شناخت عمومی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نوشهر افزایش یابد.

وی از همکاری رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و هنرمندان در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های هفته مازندران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود این رویداد زمینه‌ساز معرفی بهتر فرهنگ غنی مازندران باشد.

کد مطلب 6643709

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