به گزارش خبرنگار مهر، سید داریوش قانع بعد ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای گرامیداشت روز مازندران گفت: به مناسبت این روز، ۱۹ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در نقاط مختلف شهرستان نوشهر برگزار میشود. این برنامهها با محوریت معرفی فرهنگ، هنر و آئینهای بومی مازندران طراحی شده است.
وی افزود: برنامههای هفته مازندران از چهاردهم این ماه آغاز میشود و با همکاری دستگاههای اجرایی، هنرمندان و فعالان فرهنگی به صورت فراگیر در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
قانع اظهار داشت: در این دوره تلاش شده تا ضمن پرهیز از برگزاری برنامههای صرفاً مذهبی، تمرکز بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری بومی شهرستان باشد.
وی بر اهمیت اطلاعرسانی درست و پوشش رسانهای دقیق برنامهها تأکید کرد و گفت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس فعالیتهای فرهنگی و معرفی چهره واقعی شهرستان دارند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر همچنین با اشاره به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی افزود: لازم است تولید آثار مستند و محتوای رسانهای درباره رویدادهای فرهنگی شهرستان مورد توجه قرار گیرد تا شناخت عمومی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری نوشهر افزایش یابد.
وی از همکاری رسانهها، دانشگاهها و هنرمندان در برگزاری هرچه بهتر برنامههای هفته مازندران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود این رویداد زمینهساز معرفی بهتر فرهنگ غنی مازندران باشد.
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