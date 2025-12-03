انتقال ۱۴ زندانی ایرانی از کویت به کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مجتبی شصتی کریمی، با تلاش مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری و با هماهنگیهای انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ۱۴ ایرانی محکوم به حبس در زندانهای کویت، امروز به کشور منتقل شدند و باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای داخل کشور سپری خواهند کرد.
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، زندانیان ایرانی واجد شرایط که احکام قطعی محکومیت آنان صادر گردیده پس از طی مراحل اداری به زندانهای داخل کشور منتقل میشوند.
در این رابطه سال گذشته نیز ۳۶ محکوم که در حال گذراندن محکومیت خود بودند به کشور منتقل گردیدند.
شصتی کریمی ضمن قدردانی از همکاری مقامات دولت کویت برای انتقال محکومین و حمایتهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت از زندانیان ایرانی در این کشور، ابراز امیدواری کرد همکاریهای خوب کنسولی و قضائی بین دو کشور استمرار یابد.
