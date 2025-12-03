به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: تصادفات بزرگراهی یک دسته مهمی از تصادفات ما در چند ماهه اخیر (فصل پاییز) هستند و اما ۵۸ درصد از تصادفات فوتی که در حال حاضر در پایتخت به وقوع میپیوندد، فقط در معابر بزرگراهی رخ داده و این موضوع نشاندهنده اهمیت معابر بزرگراهی است.
وی در ادامه در رابطه با حائز اهمیت بودن معابر بزرگراهی افزود: ما میدانیم که سرعت در بزرگراهها نسبت به معابر شهری بالاتر است.
سرهنگ جوانبخت گفت: آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراهها بر اساس جنسیت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز ،۱۱ درصد متوفیان پایتخت مربوط به زنان و ۸۹ درصد متوفیان مرتبط با مردان بوده است. چون جنس تخلفاتی که در معابر بزرگراهی انجام میشود و ساعتهای تردد آنها عمدتاً به تخلفاتی برمیگردد که «هنجارشکنی و جسارت بیشتری دارد، آقایان بیشتر به سمت این تخلفات در ساعتهای خاص «ساعتهای پایانی شب» میروند.
وی در ادامه آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراهها را از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بر اساس «نوع کاربری» نیز اعلام کرد: آمار تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراهها بر اساس نوع کاربری از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۲۰ درصد سواری، ۴۸ درصد موتور سیکلت «رتبه اول»، ۳۱ درصد عابر پیاده و ۱ درصد سایر بوده است. موتور سیکلت سواران وقتی در معبر بزرگراهی با سرعت غیر مجاز تردد میکنند، بسیار خطر آفرین هستند که معمولاً با واژگونی همراه است که متأسفانه جایگاه اول را در تصادفات فوتی به خود اختصاص داده است. عابرین پیاده در رتبه دوم قرار دارند که متأسفانه در بسیاری از مواقع عابرین پیاده از محلهای مجازی که برایشان تعریف شده، تردد نمیکنند و این نکته یک زنگ خطر جدی است.
سرهنگ جوانبخت در ادامه افزود: و اما معابر بزرگراهی به هیچ وجه مناسب تردد دوچرخه سواران نیستند. باید در مسیرهای مشخص و فضاهایی که اختصاصی برای تردد دوچرخه سواران در نظر گرفته شده تردد کنند.
سرهنگ جوانبخت در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: در بحث تصادفات بزرگراهی، اولین اشتباه آخرین اشتباه میباشد. گاهی وقتها با عدم رعایت سرعت و گاهی فقط با خستگی و خواب آلودگی که «مسافت زیادی را راننده طی کرده است و دچار خستگی میشود» که همین موضوع مهم باعث ایجاد حادثه میگردد و در پی آن تصادفات فوتی در بزرگراهها رخ میدهد که توصیه میشود، رانندگان با دقت دوبرابر رانندگی کنند.
