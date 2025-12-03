  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

سطح ارتباطی روستای «گشویی» ارتقا یافت

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها، از ارتقای سایت تلفن همراه در روستای گشویی از توابع شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سایت همراه روستای گشویی از تکنولوژی G2 به G4 ارتقا یافته است، این پروژه از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین طراحی، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر افزود: سیگنال‌های تلفن همراه و اینترنت سیار در این روستا مورد بررسی قرار گرفت و با ارتقا سایت ایجاد شده توسط شرکت ارتباطات سیار، مشکل ارتباطی اهالی روستا رفع شد.

سملیان اظهار کرد: گشویی، روستایی از توابع شهرستان گناوه با ۱۲۱ خانوار و جمعیت ۴۶۵ نفر است که با ارتقا سایت همراه، این روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی اعم از پوشش اینترنت و تلفن همراه در مناطق روستایی، گامی مؤثر برای مقابله با چالش‌های توسعه روستایی است که امکان استفاده روستاییان برای فعالیت‌های مجازی به ویژه در حوزه آموزش، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

