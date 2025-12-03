سطح ارتباطی روستای «گشویی» ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سایت همراه روستای گشویی از تکنولوژی G2 به G4 ارتقا یافته است، این پروژه از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین طراحی، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر افزود: سیگنال‌های تلفن همراه و اینترنت سیار در این روستا مورد بررسی قرار گرفت و با ارتقا سایت ایجاد شده توسط شرکت ارتباطات سیار، مشکل ارتباطی اهالی روستا رفع شد.

سملیان اظهار کرد: گشویی، روستایی از توابع شهرستان گناوه با ۱۲۱ خانوار و جمعیت ۴۶۵ نفر است که با ارتقا سایت همراه، این روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی اعم از پوشش اینترنت و تلفن همراه در مناطق روستایی، گامی مؤثر برای مقابله با چالش‌های توسعه روستایی است که امکان استفاده روستاییان برای فعالیت‌های مجازی به ویژه در حوزه آموزش، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.