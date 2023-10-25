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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر خبر داد؛

ارتقای سطح ارتباطات تلفن همراه در روستاهای شهرستان عسلویه

ارتقای سطح ارتباطات تلفن همراه در روستاهای شهرستان عسلویه

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها، از ارتقای سایت تلفن همراه در روستاهای شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سایت همراه روستای زبار از تکنولوژی G2 به G4 ارتقا یافته است.

وی اضافه کرد: این پروژه از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین و به پیمانکاری شرکت همراه اول طراحی، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر افزود: سیگنال‌های تلفن همراه و اینترنت سیار در این روستا مورد بررسی قرار گرفت و با ارتقای سایت ایجاد شده توسط شرکت ارتباطات سیار، مشکل ارتباطی اهالی روستا رفع شد.

سملیان اظهار کرد: زبار، روستایی از توابع شهرستان عسلویه با ۳۰۵ خانوار و جمعیت هزار و ۱۳۸ نفر است که با ارتقای سایت همراه، این روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

وی گفت: هدف این اداره کل را مرتفع نمودن مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات نقاط محروم و به‌روزرسانی اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اعلام نمود.

کد مطلب 5921180

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