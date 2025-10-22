  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

روستای رستمی به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر از اتصال روستای رستمی از توابع شهرستان بوشهر به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها، از ارتقای سایت تلفن همراه در روستای رستمی از توابع شهرستان بوشهر خبر داد.

وی اضافه کرد: پس از درخواست‌های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب اینترنت در روستای رستمی، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با ارتقای سایت این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات رفع شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: رستمی، روستایی از توابع شهرستان بوشهر با ۲۶ خانوار و جمعیت ۸۳ نفر است که با ارتقای سایت همراه، این روستا به اینترنت پرسرعت (4G) مجهز شد.

سملیان اظهار کرد: سایت رستمی توسط شرکت ارتباطات سیار ارتقا یافته و هزینه اجرای این سایت ۳ میلیارد تومان و از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) تأمین شده است.

