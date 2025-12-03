دریافت 89 MB کد خبر 6676666 https://mehrnews.com/x39LNw ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ کد خبر 6676666 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵ گام بزرگ ایران در اکتشافات ماه؛ ساخت محموله فضایی برای چین ایران محموله «اندازهگیری پتانسیل الکتریکی ماه» را برای چانگئه ۸ میسازد. کپی شد مطالب مرتبط اخراج فضانورد روسی از ماموریت فضایی به دلیل عکاسی از اسپیس ایکس چین با ۱۵۶ ماهواره اشیا را در مدار زمین رصد خواهد کرد نخستین ماهواره علمی خصوصی به فضا رفت برچسبها فناوری فضایی سازمان فضایی ایران فضانوردان فیلم نوشت
نظر شما