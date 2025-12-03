دریافت 89 MB
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

گام بزرگ ایران در اکتشافات ماه؛ ساخت محموله فضایی برای چین

ایران محموله «اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی ماه» را برای چانگ‌ئه ۸ می‌سازد.

