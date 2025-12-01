چین با ۱۵۶ ماهواره اشیا را در مدار زمین رصد خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شبکه Xingyan یا استار آی برای کمک به اپراتورهای تجاری طراحی شده تا ریسک برخورد بین ابزارها در فضا را کاهش دهند و از سوی دیگر اتکای چین به داده‌های ردیابی خارجی را کمتر کند.

این خوشه هنگامیکه به طور کامل عملیاتی شود متشکل از ۱۵۶ ماهواره با قابلیت نقشه برداری از مدار ماهواره‌ها، ردیابی حرکات غیرمعمول و صدور هشدار برخورد و غیره است.

شرکت شینگتو چکونگ سازنده این خوشه، قصد دارد تا ۲۰۲۷ میلادی ۱۲ ماهواره به مدار زمین پرتاب کند و پیش بینی می‌شود کل سیستم پس از ۲۰۲۸ میلادی به طور کامل فعال شود. قرار است شبکه ماهواره‌ای این شرکت هر ۳۰ دقیقه یکبار به روز رسانی انجام دهد و پوششی جهانی از مدار پایین زمین و همچنین نظارت متمرکز از مدارهای بالاتر را فراهم کند.

درحال حاضر فقط آمریکا یک شبکه نظارت فضایی کاملاً عملیاتی را راهبری می‌کند که طرح «Geosynchronous Space Situational Awareness Programme»نام دارد و با استفاده از پنج ماهواره در مدار ژئوسنکرون دیگر ابزارهای فضایی و فعالیت‌های غیر معمول را رصد می‌کند.